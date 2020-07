Ma quale “potenza di fuoco”: il 60% delle famiglie italiane non arriva a fine mese (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – E’ appurato che siamo di fronte a una crisi economica mai vista negli ultimi decenni. Coinvolge quasi tutte le nazioni del mondo, colpite più o meno duramente dagli effetti del coronavirus. Ma quanto emerso da un sondaggio Doxa sulla situazione in Italia, fotografa un quadro ben più drammatico della più nefasta aspettativa. Circa il 60% delle famiglie italiane afferma infatti di non riuscire ad arrivare alla fine del mese. In particolare a risentire pesantemente della crisi in atto sono le famiglie del sud Italia, i giovani e le donne. L’invisibile “potenza di fuoco” L’indagine, commissionata dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione ... Leggi su ilprimatonazionale

