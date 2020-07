M5S, malumori contro Ciarambino. Campagna elettorale azzoppata (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si registrano forti malumori nel M5S per l’avvio della Campagna elettorale del candidato presidente della Regione Campania Valeria Ciarambino. Gran parte dei parlamentari sta snobbando le iniziative della candidata grillina. Motivo dei malumori la scelta (da parte di Ciarambino) dei referenti per ogni provincia della Campagna elettorale. Non sarebbero stati coinvolti gli attivisti storici ma solo fedelissimi della Ciarambino. Parte, dunque, azzoppata la sfida elettorale del capogruppo dei Cinque stelle in Consiglio regionale contro Vincenzo De Luca. L'articolo M5S, malumori contro Ciarambino. Campagna elettorale azzoppata proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

