L’ultima giravolta sul Morandi: la gestione del nuovo ponte ad Autostrade, sotto indagine per il crollo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sarà Autostrade per l’Italia a gestire il nuovo ponte di Genova. Almeno finché il governo non deciderà per l’eventuale revoca della concessione, Aspi sarà «l’interlocutore per il passaggio di consegne» del ponte di Renzo Piano, finito in tempi record ma ancora fermo al traffico. La decisione di affidare la nuova opera ai Benetton è stata riportata dalla Stampa, che cita una lettera arrivata lo scorso 6 luglio al commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci a firma della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Secondo il quotidiano, tra le motivazioni dietro la scelta del governo ci sarebbe il fatto che questo «rischia di essere l’unico modo per aprire al traffico in tempi ragionevoli». Intanto, l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione ha fatto sapere ... Leggi su open.online

