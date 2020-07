Lucarelli: “Gli episodi di stasera hanno rasentato il ridicolo. Siamo penalizzati da 5-6 partite” (Di giovedì 9 luglio 2020) Intervistato da DAZN, Alessandro Lucarelli, club manager del Parma, ha attaccato l’arbitraggio della gara persa contro la Roma: “stasera parlo io per evitare squalifiche. Credo che oggi abbiamo rasentato il ridicolo: non dare un rigore come quello di stasera, soprattutto dopo quello fischiatoci contro tre giorni fa, ci penalizza tanto, ancora una volta. Mancini tocca il pallone col braccio. Abbiamo cercato di non far polemica fino ad oggi: per stemperare, per cercare di dare una mano. Però, da stasera, basta. Non è che se abbiamo 39 punti Siamo gli scemi del villaggio. Vogliamo giocarci fino alla fine il nostro campionato. Non accettiamo più questo tipo di errori. Analizziamo gli episodi: andate a vedere il rigore che ci ... Leggi su alfredopedulla

