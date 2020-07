Londra: crolla gru sulle case. Muore una donna, quattro feriti (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Londra una gru crolla su alcune case nella zona est della città. Una donna è morta, quattro feriti accertati. Subito attivati i soccorsi. L’incidente nel tardo pomeriggio. Tragedia nella zona est di Londra. Nella serata di oggi una grossa gru è crollata sui tetti di alcune case della capitale inglese. Un incidente che ha provocato la morte di una donna mentre altri abitanti del quartiere sono rimasti intrappolati nelle loro dimore con il tetto praticamente distrutto. “È stato come un terremoto” le parole di alcuni testimoni. quattro i feriti accertati. In corso le indagini per capire come il braccio meccanico sia potuto cadere ... Leggi su bloglive

