“Lo strano caso Italia” di Barra Caracciolo. Domani presentazione con Bagnai, Fassina e Delmastro (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Lo strano caso Italia”. Domani pomeriggio, nei locali di via della Scrofa a Roma, sarà presentato il nuovo libro di Luciano Barra Caracciolo Lo strano caso Italia. Sarà un’occasione preziosa di confronto politico e culturale trasversale. Lo strano caso Italia di Barra Caracciolo L’autore, ex-sottosegretario alle politiche europee nel primo governo Conte, affronta il tema scottante dell’impatto dei trattati europei sulle possibilità di sviluppo economico e sociale dell’Italia. Con un occhio speciale all’emergenza coronavirus. In questa chiave viene letto il problema dell’utilizzo del Mes. E le prospettive aperte dal “Recovery Fund” oggi in discussione al Consiglio europeo. L’obiettivo del libro, edito da Eclettica, è quello di indicare strumenti di politica economica che possano ... Leggi su secoloditalia

AntoVitiello : #Ibrahimovic: Sto bene e cerco di aiutare la squadra in tutti i modi. Se ero qui dal primo giorno vincevano lo scud… - Rinaldi_euro : Finalmente con il nuovo libro di @LucianoBarraCar “Lo strano caso Italia” Preparatevi alle presentazioni il 9 e il… - borghi_claudio : Il nuovo libro di @LucianoBarraCar Orizzonte48: LO STRANO CASO ITALIA (il 'terzo' libro) - rello_silvia : RT @Zetaricordi: Il video del ragazzo africano che cucinava un gatto postato da #Salvini e dai suoi compagni di #FakeNews era un falso (ma… - Alessapiens : RT @Zetaricordi: Il video del ragazzo africano che cucinava un gatto postato da #Salvini e dai suoi compagni di #FakeNews era un falso (ma… -