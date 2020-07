Lo spot elettorale che sta facendo impazzire Trump (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Lincoln Project, un comitato di azione politica formato alla fine del 2019 con l’obiettivo di evitare la rielezione di Donald Trump, ha colpito di nuovo. Il gruppo infatti ha pubblicato un video sui profili social nel quale suggerisce, con frasi concitate e frame ben montati, che proprio tutti – seguaci, familiari e staff – stiano deridendo il presidente degli Stati Uniti. Questo è l’ultimo di una serie di attacchi mediatici prodotti dal comitato, i cui membri includono George Conway, Steve Schmidt e altri importanti repubblicani che si oppongono a Trump. «Non puoi fidarti» si legge nel post, «stanno tutti parlando di te – e lo sappiamo di sicuro. Potresti essere l’unico a non farlo». Hey @realDonaldTrump, you can’t trust your campaign, your staff, or your ... Leggi su linkiesta

ChicoCayetano : RT @Linkiesta: I conservatori di @ProjectLincoln hanno pubblicato un video nel quale suggeriscono che proprio tutti, dai seguaci ai familia… - christianrocca : RT @Linkiesta: I conservatori di @ProjectLincoln hanno pubblicato un video nel quale suggeriscono che proprio tutti, dai seguaci ai familia… - Linkiesta : I conservatori di @ProjectLincoln hanno pubblicato un video nel quale suggeriscono che proprio tutti, dai seguaci a… - maria_ciardi : RT @marcusPiero: @fattoquotidiano Gli italiani devono pagare uno stipendio d'oro a un 'parlamentare politico' di questo stampo: eversivo! U… - marcusPiero : @fattoquotidiano Gli italiani devono pagare uno stipendio d'oro a un 'parlamentare politico' di questo stampo: ever… -

Ultime Notizie dalla rete : spot elettorale Lo spot elettorale che sta facendo impazzire Trump Linkiesta.it Amati e Rossi: "Bianchini si è dimesso, ma chi è stato eletto con i suoi voti è sempre lì"

Il consigliere con delega allo Sport, Maurizio Bianchini, ha lasciato la squadra e la notizia non è caduta nel vuoto. A sollevare una serie di punti interrogativi ci hanno pensato Guendalina Amati, co ...

Elezioni in Croazia, vincono i conservatori. Exploit dei Verdi, prima volta in Parlamento

Una netta vittoria dei conservatori e la peggiore sconfitta da 25 anni a questa parte per i socialdemocratici. Si sono chiuse così le elezioni legislative di ieri in Croazia per rinnovare il Sabor, il ...

Il consigliere con delega allo Sport, Maurizio Bianchini, ha lasciato la squadra e la notizia non è caduta nel vuoto. A sollevare una serie di punti interrogativi ci hanno pensato Guendalina Amati, co ...Una netta vittoria dei conservatori e la peggiore sconfitta da 25 anni a questa parte per i socialdemocratici. Si sono chiuse così le elezioni legislative di ieri in Croazia per rinnovare il Sabor, il ...