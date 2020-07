Lo spettacolo della migrazione dei capodogli nelle acque di Lipari – Video (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il 29 giugno scorso la Guardia Costiera Italiana è intervenuta a largo delle coste di Alicudi, in Sicilia, per il monitoraggio dello stato di salute di una famiglia di 9 capodogli, dopo una segnalazione pervenuta alla Capitaneria di Porto di Lipari di un capodoglio impigliato in una rete da pesca abbandonata a largo delle Isole Eolie. Il biologo Carmelo Isgrò si è immerso nelle acque per valutare da vicino le condizioni di salute del branco e se alcuni degli esemplari fossero realmente impigliati in alcune reti abbandonate: un’ipotesi smentita dalla visione diretta del branco, le cui condizioni di salute sono risultate buone. Le immagini subacquee registrate dal biologo mostrano la maestosità di questa famiglia di cetacei, nonché la libertà nella migrazione della famiglia dei capodogli nelle acque italiane del ... Leggi su open.online

Musica, prosa, teatro per ragazzi e animazione. Si presenta ampio e variegato il cartellone di appuntamenti estivi che animeranno il Castello di Monteriggioni a partire da Lunedì 13 Luglio contando su ...

DPCM Squad, una canzone per gli 883

Lo Stato Sociale ha composto per Max Pezzali una nuova canzone che riporta al giorno d’oggi il mondo descritto ai tempi degli 883: “Una canzone per gli 883”. Tutti i proventi del brano saranno devolut ...

