L’ira delle femministe francesi per le nuove nomine di Macron (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il nuovo ministro dell’interno è sotto inchiesta per stupro e quello della giustizia è noto per le sue dichiarazioni sessiste. Leggi Leggi su internazionale

