Liquidità, moratorie prestiti: oltre 2,6 milioni richieste (Di mercoledì 8 luglio 2020) (Teleborsa) – Crescono ancora con “volumi elevati” le domande di adesione alle moratorie sui prestiti, arrivate a oltre 2,6 milioni per un valore di oltre 286 miliardi, mentre salgono a quota 790.000 le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI. Attraverso ‘Garanzia Italia’ di Sace sono state concesse garanzie per 8,7 miliardi di euro, su 171 richieste ricevute. ??Questi i principali risultati della rilevazione settimanale effettuata dalla task force per l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità adottate dal Governo per far fronte all’emergenza Covid-19, di cui fanno parte Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Banca d’Italia, Associazione Bancaria Italiana, Mediocredito Centrale e ... Leggi su quifinanza

