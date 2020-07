L’intercettazione di Elder Lee dopo l’omicidio di Cerciello Rega: “Ha provato a strangolarmi, l’ho accoltellato” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un’intercettazione nel carcere di regina Coeli rivela importanti dettagli in merito all’omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega. Parla Elder Lee, uno dei giovani arrestati È un’intercettazione che può rappresentare una svolta in merito a quanto accaduto la notte in cui il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega è stato ucciso a coltellate. Le parole sono di … L'articolo L’intercettazione di Elder Lee dopo l’omicidio di Cerciello Rega: “Ha provato a strangolarmi, l’ho accoltellato” NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

