L’infettivologo Galli: «Il Coronavirus può girare il mondo e tornarci addosso. Con che forza? Non lo sappiamo» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglio«Il Coronavirus è in grado di girare per il pianeta e tornarci addosso quando gli pare». A parlare è il prof Massimo Galli, direttore del dipartimento Malattie infettive dell’ospedale “Sacco” di Milano, intervenuto a Cartabianca su Raitre. Galli ha detto che «questa non è una malattia come l’influenza, si diffonde in maniera diversa». E ha poi aggiunto: «Meno del 10% delle persone infettate sono responsabili di oltre l’80% delle nuove infezioni». pic.twitter.com/tYp53v5UGU— #cartabianca (@Cartabiancarai3) July 7, 2020 «Da mesi mi spacco la testa per capire cosa potrebbe succedere, ho cercato di non fare mai l’indovino e di basarmi sui numeri» ha detto in diretta tv. «C’è un fattore di dispersione totalmente ... Leggi su open.online

