Limone nella lavastoviglie: ecco l’incredibile motivo (Di mercoledì 8 luglio 2020) La lavastoviglie rappresenta oggi giorno un elettrodomestico indispensabile per la nostra routine quotidiana ma bisogna averne cura per evitare i cattivi odori e che il grasso non si formi sopra di esso. Bisogna mantenerla pulita e senza ristagni d’acqua per evitare di proliferare germi e batteri responsabili del cattivo odore. Ma ecco che ci vengono in aiuto prodotti naturali come bicarbonato aceto e Limone. Pulire la lavastoviglie con il Limone Basta mettere mezzo Limone nella lavastoviglie (dove ci sono i bicchieri) e attivare il ciclo di lavaggio vuoto a temperatura alta circa 37 gradi, in questo modo la lavastoviglie sarà profumatissima e pulita. Pulire con l’aceto Un’altro metodo per pulire la ... Leggi su quotidianpost

La nuova proposta della mixology made in Italy sta per entrare nella drinklist di centinaia di bar e locali ... l’acqua tonica naturale caratterizzata negli ingredienti da concentrato di limone da ...

“Aspettando i limoni” è un simpatico patchwork di musica, teatro, burlesque, poesia, di tutto e di più, un omaggio a Enzo Jannacci e Giorgio Gaber nella loro versione Ja-Ga Brothers divenuti celebri ...

