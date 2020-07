L’IFAB pronta ad approvare le cinque sostituzioni anche per la prossima stagione (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’IFAB verso la conferma delle cinque sostituzioni anche per la prossima stagione Dopo l’introduzione per questo finale di stagione l’IFAB potrebbe decidere di mantenere le cinque sostituzioni anche nella prossima stagione. A riportarlo è The Athletic, che spiega come il consiglio di amministrazione dell’International Football Association Board potrebbe annunciare l’estensione nei prossimi giorni, basandosi sull’assunto che anche la prossima stagione rischia di essere congestionata. L'articolo L’IFAB pronta ad approvare le cinque ... Leggi su intermagazine

Ultime Notizie dalla rete : L’IFAB pronta