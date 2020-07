Leo Gassmann a Lignano Sabbiadoro, come prenotarsi per il concerto gratuito (Di mercoledì 8 luglio 2020) Leo Gassmann a Lignano Sabbiadoro ad agosto. Il vincitore in carica del Festival di Sanremo 2020 nella categoria delle Nuove Proposte dà il via agli appuntamenti live annunciando un concerto all'Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. L'ingresso al concerto è gratuito e l'Arena Alpe Adria verrà riempita tenendo conto delle misure di sicurezza sanitaria in vigore. Non sarà quindi possibile occupare tutti i posti disponibili, bensì solo una parte. A tal proposito è necessaria la prenotazione dell'accesso per consentire la corretta assegnazione dei posti per il pubblico. La data è quella di sabato 8 agosto: Leo Gassmann tornerà finalmente sul palco per esibirsi dal vivo per i ... Leggi su optimagazine

