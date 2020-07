Lecce, incendio tra marina di Andrano e Tricase Porto: abitazioni evacuate (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un vasto incendio ha colpito la zona tra marina di Andrano e Tricase Porto a Lecce: sono state evacuate tutte le abitazioni. I Canadair al lavoro per risolvere la situazione Nel primo pomeriggio di oggi, in una vasta zona tra la marina di Andrano e Tricase Porto, si è verificato un importante incendio. Le fiamme … L'articolo Lecce, incendio tra marina di Andrano e Tricase Porto: abitazioni evacuate proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Un vasto incendio sta interessando in queste ore la costa di Tricase, nel Salento. Si attende a minuti l'arrivo di alcuni canadair per domare le fiamme che si estendono per circa tre chilometri, da lo ...Dal 15 giugno alla prima settimana di luglio sono stati 727 gli incendi verificatisi sul territorio pugliese, di cui ben 104 fenomeni di una certa rilevanza. I dati sono quelli relativi ai primi venti ...