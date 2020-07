Le notizie del giorno – Lite tra compagni, l’attaccante di Serie A scrive a Diletta Leotta e insulti sessisti (Di mercoledì 8 luglio 2020) Le notizie del giorno – Animi tesi in casa Tottenham, anche se tutto sembra essersi risolto per il meglio. E ad aiutare è anche stato il risultato: 1-0 all’Everton, è bastata un’autorete di Keane al 24′. Come detto, però, scintille all’intervallo: il portiere Lloris, al duplice fischio, si è avvicinato minacciosamente a Son e il coreano ha risposto per le rime. Il motivo starebbe in un mancato rientro difensivo dell’attaccante che ha mandato su tutte le furie l’estremo difensore. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO). Fa ancora molto discutere la disavventura capitata a Franck Ribery, che si è trovato la casa svaligiata al suo rientro dopo la vittoriosa trasferta di Parma. L’attaccante viola, poi, si è sfogato sui social con un messaggio che lascia intendere un possibile addio a fine ... Leggi su calcioweb.eu

Mov5Stelle : Buone notizie per i nostri #VigilidelFuoco. Siamo riusciti a inserire la norma che equipara gli stipendi dei Vigil… - Agenzia_Ansa : #Brasile, #Bolsonaro ha i sintomi del #coronavirus - Agenzia_Ansa : Addio al premio Oscar Ennio #Morricone, 'la musica' del cinema. Maestro scompare a 92 anni. Compose musica per oltr… - soar24642284 : Controllo le notizie di aereo ?? informazioni del Giappone ?? - attilio_vg : -