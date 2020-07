"Le gemme di Nick": la moglie di Cordero pubblica le foto lasciate dal marito prima di morire (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sono ore dedicate al ricordo quelle vissute di Amanda Kloots, la moglie di Nick Cordero, il 41enne attore di Broadway morto il 5 luglio dopo una battaglia durata mesi contro il Coivid-19. Ieri la vedova ha condiviso sui social alcune delle foto e dei video che ha trovato sul telefono del suo compianto marito, accendendolo per la prima volta dopo oltre tre mesi trascorsi dal ricovero di Nick.“Oggi ho guardato il telefono di Nick e ho trovato alcune gemme che voglio condividere”, ha scritto la donna, pubblicando nelle storie di Instagram una foto scattata il 16 marzo a Cordero con il figlio Elvis Eduardo, che ha un anno.Tra le foto condivise molti ricordi personali: il primo scatto di Cordero col piccolo Elvis in posa accanto alla “prima automobile di famiglia” o ancora quella di un picnic all’aperto. In un video, invece, la star di Broadway improvvisa ... Leggi su huffingtonpost

