Le bambine presenti in questa foto mano nella mano con uomini adulti vestono abiti da cerimonia, ma non sono spose (Di mercoledì 8 luglio 2020) Aiutaci a migliorare Facta!Partecipa al nostro breve sondaggio (servono 5 minuti), del tutto anonimo.Potremo conoscere meglio il nostro pubblico, migliorare quello che facciamo e come lo facciamo.CLICCA QUI PER INIZIARE Il 7 luglio su Facebook è stata pubblicata un’immagine che riporta un contenuto pubblicato originariamente su Twitter e mostra una decina di bambine vestite di bianco in fila indiana mano nella mano con degli uomini più anziani, tutti in abito da cerimonia. La foto è accompagnata da un commento in cui si sostiene che la scena mostrerebbe «matrimoni islamici con bambine di 10 anni». Questo contenuto è fuorviante e veicola una notizia falsa. Immagine pubblicata il 7 luglio 2020 – Fuori contesto L’immagine è reale ma non mostra dei matrimoni tra uomini adulti e bambine. Come ha ... Leggi su facta.news

