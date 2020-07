Lazio, stangata del Giudice Sportivo: 4 giornate di squalifica a Patric (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lazio, stangata del Giudice Sportivo, quattro giornate di squalifica a Patric più ammende di €10.000: per il morso dato a Giulio Donati in partita. L'articolo Lazio, stangata del Giudice Sportivo: 4 giornate di squalifica a Patric proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

