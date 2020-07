Lazio, mano pesantissima del Giudice Sportivo: il morso rifilato a Donati costa carissimo a Patric (Di mercoledì 8 luglio 2020) Oltre il danno della sconfitta anche la beffa per la squalifica di Patric, la Lazio esce dal Via del Mare di Lecce con le ossa rotte, costretta ad incassare non solo il ko ma anche il lungo stop per il proprio calciatore. Il difensore spagnolo infatti è stato squalificato per quattro giornate dal Giudice Sportivo per il morso rifilato a Giulio Donati, ricevendo inoltre anche una multa di 10 mila euro. Una stangata vera e propria quella inflitta a Patric, che potrà tornare in campo il 26 luglio nella trasferta di Verona contro l’Hellas.L'articolo Lazio, mano pesantissima del Giudice Sportivo: il morso rifilato a ... Leggi su sportfair

Stefano02971282 : @CucchiRiccardo Alla Juve basta vincere contro la Lazio, Samp e Roma e pareggiarne tre tra atalanta udinese cagliar… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: CINEMA - 'E' stata la mano di Dio', nuovo film di Paolo Sorrentino a Napoli per Netflix - Federosa96 : @gumas75 Con la Lazio sentivo i vicini esultare quando il pallone era ancora in mano ad Inzaghi ed ero confuso - raffaf1899 : 9 punti fatti tra Roma, Lazio e Juventus con 9 gol fatti e 2 subiti. Ha preso in mano un gruppo allo sbando più tot… - KSport24 : @qualsiasi_uno @Giacomo_Brunoro @DiMarzio La Juve aveva quasi sempre il dominio del gioco in mano, muovevano palla… -