Lazio, Diaconale attacca: «Ammonizioni chirurgiche contro il Torino» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, analizza il delicato momento che la squadra biancoceleste sta attraversando Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, fa il punto della situazione sulla condizione della squadra di Inzaghi a Radio Punto Nuovo:«Ammonizioni chirurgiche col Torino. Nessun complotto, ma la ripresa del campionato è stata faticosa anche per gli arbitri. Il rigore non c’era, che sia poi stato sbagliato è un altro paio di maniche. Bisogna rivedere le regole, se il tocco di mani è sempre rigore, che venga stabilito. È chiaro che i giocatori non possano tagliarsi le braccia, poi se c’è la volontarietà è un altro discorso, ma il rigore di ieri mi sembra eccessivo. Se si ... Leggi su calcionews24

