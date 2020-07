Lazio Coronavirus bollettino 8 luglio: 14 casi e zero decessi (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Regione Lazio ha diramato il bollettino giornaliero comunicando 14 casi e zero decessi. Dei nuovi casi 9 sono casi di importazione e di questi sette hanno un link con viaggiatori di rientro dal Bangladesh con voli già attenzionati. Un altro caso proviene dall’Olanda con destinazione Somalia e uno proviene dal Brasile. La provincia di Rieti è COVID Free, ovvero non ci sono positivi, nessun decesso e nessun caso posto in isolamento domiciliare. Straordinario afflusso al drive-in della Asl Roma 2 dove tra ieri e oggi sono già stati effettuati oltre 500 tamponi e voglio ringraziare della collaborazione la Comunità del Bangladesh a Roma e le loro autorità religiose. Fino a questo momento non si registrano casi ... Leggi su laprimapagina

Coronavirus nel Lazio - 20 nuovi casi : 16 sono di importazione Coronavirus nel Lazio , il bollettino di domenica 12 luglio: il nuovo dato è di 20 casi . 'Dei nuovi casi l'80% sono quelli di importazione , 16,. Di questi casi di importazione 12 hanno un link con voli ...

nel , il bollettino di domenica 12 luglio: il nuovo dato è di 20 . 'Dei l'80% quelli di , 16,. Di questi di 12 hanno un link con voli ... Coronavirus Lazio : oggi 16 casi e il bambino di un anno malato a Civitavecchia “ oggi nel Lazio registriamo un dato di 20 casi di cui 16 di importazione, equivalenti all’80%”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, il quale precisa, inoltre, che “12 dei 16 ...

“ nel registriamo un dato di 20 di cui 16 di importazione, equivalenti all’80%”. Lo rende noto l’assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, il quale precisa, inoltre, che “12 dei 16 ... Coronavirus - nuovo focolaio in Inghilterra. Usa - i casi superano la popolazione di Chicago La pandemia da Coronavirus, che in Italia si sta sempre più attenuando, continua a fare paura in molti Paesi . Gli Usa marciano su continui record di contagi, ieri altri 66.528 casi, che hanno portato ...

