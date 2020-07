L’avvocato del calciatore della Monregale: «Il video era destinato a un uso privato» (Di mercoledì 8 luglio 2020) Un video che, vista la sua natura e visto il suo contesto originario, sarebbe dovuto restare nella sfera privata del calciatore della Monregale Calcio. È questa l’idea e la tesi dell’avvocato del giovane calciatore che, in seguito a un video contenente insulti razzisti e sessisti realizzato nel febbraio 2020, è stato sospeso dalla formazione che milita nel campionato di Seconda Categoria in Piemonte (il territorio di riferimento per la formazione è quello di Mondovì). LEGGI ANCHE > La Monregale ha sospeso il calciatore degli insulti sessisti e razzisti Difesa calciatore Monregale, la lettera dell’avvocato In una nota, che è stata pubblicata dalla Gazzetta dello Sport, l’avvocato Alessio Ghisolfi sottolinea come il video sia stato estrapolato illecitamente e che fare questa mossa non rappresenterebbe «il ... Leggi su giornalettismo

