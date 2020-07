Lavarsene spesso le mani? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Questa riflessione riguarda un problema apparentemente secondario, mentre la sua importanza per la nostra convivenza e per il futuro dell'umanità è particolarmente rilevante. Secoli di 'familismo amorale' e di disimpegno politico - aggravati da una cultura incentrata sulla fuga dalle responsabilità, dall'edonismo egoistico e da un diffuso menefreghismo - hanno spesso impedito la maturazione di una salda coscienza civile e di una formazione dei più giovani alla compassione, alla (...) - Tribuna Libera / Partecipazione, Società, Indifferenza Leggi su feedproxy.google

Questa riflessione riguarda un problema apparentemente secondario, mentre la sua importanza per la nostra convivenza e per il futuro dell'umanità è particolarmente rilevante. Secoli di 'familismo amor ...