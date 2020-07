Latina, il Covid non ferma ‘Come il Vento nel Mare’: torna il festival di narrazioni e cultura politica, tra gli ospiti Veronesi e Sileri (Di mercoledì 8 luglio 2020) ospiti d’eccezione per ‘Come il Vento nel Mare’, festival di narrazioni e cultura politica del litorale Pontino. Per la sua quinta edizione saranno presenti il premio Strega, Sandro Veronesi, e il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri. “La pandemia ci ha fermati, ci ha chiusi in casa, ci ha fatto perdere il lavoro – scrivono gli organizzatori – ma ammainare le vele vorrebbe dire cedere”. Per questo, anche quest’anno il festival tornerà, seppur in forma ridotta, dall’11 luglio al 10 agosto, con oltre 50 ospiti in 20 serate dedicate alla musica e il cinema, ai libri e alla scienza, alla religione e al giornalismo d’inchiesta, all’impegno civile e quello politico. Due le date per incontrare gli ospiti d’eccezione: la prima, lunedì 13 luglio, con la presentazione di Colibrì di Sandro Veronesi, ... Leggi su ilfattoquotidiano

Tg3web : Nel giorno in cui Washington conferma di voler uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di casi… - Noovyis : (Latina, il Covid non ferma ‘Come il Vento nel Mare’: torna il festival di narrazioni e cultura politica, tra gli o… - elaprendiz2050 : @Latina_pe usa tu casco - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Nel giorno in cui Washington conferma di voler uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di casi di covid-19… - Mosange : RT @Tg3web: Nel giorno in cui Washington conferma di voler uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, il numero di casi di covid-19… -