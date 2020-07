L’Atalanta va a -9 dalla vetta. La Roma riaggancia il Napoli al quinto posto (Di mercoledì 8 luglio 2020) Non si ferma più l’Atalanta di Gian Piero Gasperini: contro la Sampdoria, la Dea soffre e lotta ma, grazie alle reti di Toloi e Muriel nel finale, scavalca momentaneamente l’Inter, agganciando il terzo posto e portandosi a meno 9 dalla vetta. Vittoria importante anche per la Roma, che batte 2-1 il Parma grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout (un grandissimo gol quello del francese) e torna saldamente ad accompagnare il Napoli al quinto posto. Gli emiliani erano passati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Kucka. Per quanto riguarda la lotta salvezza, invece, tre punti pesantissimi quelli guadagnati dal Torino contro il Brescia. I Granata si impongono 3-1 grazie alle reti di Belotti, Zaza e l’autorete di Mateju. Le Rondinelle si ... Leggi su alfredopedulla

MatteoPedrosi : Se l’Atalanta batte la Samp va a -9 dalla Juventus. E alla prossima c’è #JuveAtalanta... - majewsky2000 : Qua si è parlato troppo della Lazio ma zitta zitta l’Atalanta sta a -9 dalla Juve ?? - genovesergio76 : Eurosport : L'Atalanta batte la Samp: è a -2 dalla Lazio, a -9 dalla Juve. Vincono anche Roma, Toro e Sassuolo - - danielelozzi : Quando il campionato si è fermato l’#Atalanta era a -11 dalla #Lazio e a -12 dalla Juventus. Oggi è a 2 punti dai b… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Serie A, la classifica: Napoli e Roma superano di nuovo il Milan. L’Ata… -

