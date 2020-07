L’annuncio del ministro Azzolina: “Ottantamila assunzioni nella scuola” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto La ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in audizione alla VII Commissione in Senato dopo l’audizione dell’1 luglio scorso in merito alle iniziative di competenza del ministero per l’avvio del prossimo anno scolastico tenuta presente l’emergenza epidemiologica di Covid-19. Spazio anche al tema, molto caldo, riguardante le assunzioni: “E’ in corso di perfezionamento la richiesta al Mef di oltre 80mila assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per l’anno scolastico 2020-21”. Come riporta orizzontescuola.it “Inoltre – ha aggiunto la ministra – con la definizione delle graduatorie provinciali per le supplenze, nei prossimi giorni, contiamo entro l’inizio dell’attività didattica di avere in cattedra tutti i docenti ... Leggi su anteprima24

