Lancia il cagnolino del compagno dalla finestra durante una lite: il cucciolo muore sul colpo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una lite con il suo compagno culminata in un gesto per il quale è stata accusata di maltrattamento animali seguito da decesso. Siamo a San Giovanni la Punta, nel catanese. Una 44enne stava discutendo con il compagno quando, per convincerlo ad andarsene dalla sua abitazione, ha preso il cagnolino di lui è lo ha buttato dalla finestra. Un volo di 4 piani che è stato fatale all’animale di 7 mesi. I carabinieri sono arrivati e così anche un veterinario che ha tentato di salvare il cucciolo. L'articolo Lancia il cagnolino del compagno dalla finestra durante una lite: il cucciolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

