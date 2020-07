Lamborghini Sián Roadster, altro che vento. Un tornado nei capelli – FOTO (Di mercoledì 8 luglio 2020) Se Batman avesse una spider, sarebbe certamente questa, magari in tinta nera: parliamo della nuova Lamborghini Sián Roadster, versione a cielo aperto dell’omonima coupé. Una sorta di ponte spaziotemporale su quattro ruote, che connette le Lambo di oggi con quelle di domani, sia per quanto riguarda la tecnologia, sia per quanto concerne lo stile. Sarà prodotta in appena 19 esemplari, tutti già venduti a cifre stellari. Elementi principali dell’auto, oltre al potente motore V12 aspirato, sono la tecnologia ibrida ed i materiali avanzati applicati. Le prestazioni sono estreme, come il design: da 0 a 100 km/h in meno di 2,9 secondi e velocità massima di oltre i 350 km/h. Come detto, la Sián Roadster rappresenta il preludio del percorso che Lamborghini sta ... Leggi su ilfattoquotidiano

