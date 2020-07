Lago Film Fest dal 24 luglio al 02 agosto a Revine Lago (Treviso) (Di mercoledì 8 luglio 2020) “Un’edizione che passerà alla storia”: svelati oggi tutti i contenutidel Festival e annunciata la collaborazione con Fondazione Fabbri.È stata presentata , in diretta dalla riva del Lago di Revine-Lago, la 16^ edizione del Lago Film Fest. Presenti alla conferenza stampa: Viviana Carlet, Morena Faverin e Carlo Migotto (direttori del Festival), Emiliano Bernardi (presidente della Pro Loco di Revine Lago), Giustino Moro (presidente della Fondazione Francesco Fabbri) e Massimo Magagnin (sindaco di Revine Lago).Si terrà dal 24 luglio fino al 2 agosto la sedicesima edizione di Lago Film Fest – Festival internazionale di cinema indipendente – e sarà un’edizione sorprendente che passerà alla storia. 10 giorni di cinema sotto le stelle, in riva al Lago di Revine-Lago in quella che sarà la sala cinematografica ... Leggi su udine20

CostanzaRdO : Dal lago di Levico al lago di Como. A fine luglio #NonSuperareLeDosiConsigliate @GuandaEditore sarà a Lecco… - bIueprism : ecco la mia non richiesta top 3 dei film barbie: #3 barbie e il lago dei cigni #2 barbie e lo schiaccianoci #1 barbie raperonzolo - LYUJ0NG : RT @eef911: ??????? MIGLIORI FILM BARBIE??????? SI ENTRA IN TOP 3 ATTENZIONE ?? #3 Barbie e il lago dei cigni (326 voti) (non mi espongo) https… - xsupernowa : Lago versato per questo film - tessy_94 : RT @eef911: ??????? MIGLIORI FILM BARBIE??????? SI ENTRA IN TOP 3 ATTENZIONE ?? #3 Barbie e il lago dei cigni (326 voti) (non mi espongo) https… -

Ultime Notizie dalla rete : Lago Film Lago Film Fest, presentata la nuova edizione: «Il pubblico sarà la giuria» TrevisoToday Arena Villa Bardini

Seleziona Film a Firenze Ex Libris: New York Public Library I gangsters Il lago delle oche selvatiche Il Paradiso probabilmente La La Land Memorie di un assassino - Memories of Murder Piccole donne ...

“La cultura per Villa Erba”: progetti e idee del Presidente Filippo Arcioni

Gerardo Monizza per la rubrica CONATTI, incontri ravvicinati del quarto tipo, dialoga con Filippo Arcioni, rieletto pochi giorni fa a capo di Villa Erba Spa. Arcioni ha davanti un triennio per portare ...

Seleziona Film a Firenze Ex Libris: New York Public Library I gangsters Il lago delle oche selvatiche Il Paradiso probabilmente La La Land Memorie di un assassino - Memories of Murder Piccole donne ...Gerardo Monizza per la rubrica CONATTI, incontri ravvicinati del quarto tipo, dialoga con Filippo Arcioni, rieletto pochi giorni fa a capo di Villa Erba Spa. Arcioni ha davanti un triennio per portare ...