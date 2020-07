Lacazette veggente: festeggia il gol di Aubameyang prima del tiro del compagno e l’Arsenal lo celebra sui social… (Di mercoledì 8 luglio 2020) Mani al cielo ancor prima di vedere il pallone essere calciato. Lacazette si è improvvisato... veggente. L'attaccante dell'Arsenal ha esultato al gol del compagno Aubameyang ancor prima che quest'ultimo calciasse verso la porta. "Tanta fiducia nel collega", ha scritto la società inglese su Instagram dando vita ad un simpatico siparietto.Lacazette veggente: esulta per il gol di Aubameyang prima del tirocaption id="attachment 988601" align="alignnone" width="627" Lacazette Aubameyang Arsenal gol (getty images)/captionL'1-1 contro il Leicester ha dato diversi spunti ai media. Non solo la bella partita tra le due squadre inglesi, ma anche diversi episodio curiosi. Dal volto di Mustafi colpito dai tacchetti di Vardy, fino all'esultanza anticipata di Lacazette al gol di Aubameyang. A sottolineare il potere magico dell'attaccante francese è proprio l'Arsenal ... Leggi su itasportpress

