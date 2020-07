La terapia intensiva di Bergamo è a zero ricoveri dopo 137 giorni di Covid (Di mercoledì 8 luglio 2020) La terapia intensiva del Papa Giovanni XXIII di Bergamo, uno degli ospedali più colpiti dal coronavirus, è libera da Covid-19. Non c’è più nessun paziente ricoverato, dopo 137 giorni dal primo, domenica 23 febbraio. Nei giorni più critici della pandemia l’ospedale di Bergamo era arrivato ad ospitare oltre cento pazienti intubati.Restano ricoverati alcuni pazienti colpiti dal virus, ma ormai negativizzati, fa sapere l’Asst, che ha celebrato il momento con un minuto di silenzio per le vittime e un applauso a cui hanno preso parte, insieme ai medici e agli operatori della rianimazione, il direttore generale Maria Beatrice Stasi, il direttore sanitario Fabio Pezzoli e il direttore del Dipartimento di ... Leggi su huffingtonpost

