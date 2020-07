La storia di Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti per violazione della Carta di Treviso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ieri l’agenzia di stampa AGI ha pubblicato un take in cui si fa sapere che Selvaggia Lucarelli è stata deferita dal consiglio dell’Ordine Lombardo dei Giornalisti al consiglio di disciplina territoriale per la storia del figlio Leon Pappalardo che ha contestato Matteo Salvini al gazebo del partito allestito domenica 5 luglio davanti a un centro commerciale di Milano. Stando a quanto apprende l’AGI, le viene contestato di avere reso possibile l’identificazione di suo figlio minorenne a mezzo stampa, violando la Carta di Treviso, in relazione alla contestazione del ragazzo, quindicenne, nei confronti di Matteo Salvini durante l’iniziativa leghista di domenica scorsa a Milano. La storia di Selvaggia Lucarelli deferita dall’Ordine dei Giornalisti per violazione della Carta di Treviso La notizia, non appena uscita, è stata subito pubblicata ... Leggi su nextquotidiano

missfantasy8924 : Ho letto la storia di un ragazzo che ha mollato tutto e sono 3 anni che viaggia da nomade, in mezzo alla natura. Qu… - Bierbrauer53 : RT @GiancarloDeRisi: Farsa Selvaggia, la Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti per l'episodio del figlio che contestava Salvini. D… - Paolo_Gambarini : Oggettivamente una brutta storia pianificata a tavolino. #Lucarelli #LeonPappalardo Milano, Selvaggia Lucarelli d… - CeoBru : RT @GiancarloDeRisi: Farsa Selvaggia, la Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti per l'episodio del figlio che contestava Salvini. D… - MarcoReNer_azz : RT @GiancarloDeRisi: Farsa Selvaggia, la Lucarelli deferita dall’Ordine dei giornalisti per l'episodio del figlio che contestava Salvini. D… -

Ultime Notizie dalla rete : storia Selvaggia Selvaggia Lucarelli deferita dall'ordine dei giornalisti Giornalettismo Il deferimento di Selvaggia Lucarelli significa che i figli dei ‘famosi’ non possono esprimere le loro idee

Ha difeso suo figlio dopo esser stato identificato dalla Polizia per aver criticato – rientrando nei canoni della civiltà, seppur con toni accesi – Matteo Salvini in un luogo pubblico. Lo ha difeso da ...

Movida selvaggia, protesta e lo picchiano

Calci e pugni da un gruppo di ragazzini perché aveva chiesto di poter salire a casa sua. È successo nella notte tra sabato e domenica, in vico I Cirillo, nel centro storico di Martina Franca, intorno ...

Ha difeso suo figlio dopo esser stato identificato dalla Polizia per aver criticato – rientrando nei canoni della civiltà, seppur con toni accesi – Matteo Salvini in un luogo pubblico. Lo ha difeso da ...Calci e pugni da un gruppo di ragazzini perché aveva chiesto di poter salire a casa sua. È successo nella notte tra sabato e domenica, in vico I Cirillo, nel centro storico di Martina Franca, intorno ...