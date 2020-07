La storia dei 600 positivi arrivati a Roma dal Bangladesh e dei test COVID-19 falsi a 36 euro (Di mercoledì 8 luglio 2020) A Dacca bastano tra i 3.500 e i 5.000 taka (36-52 euro) per acquistare un’attestazione sanitaria fasulla che permette a chiunque di imbarcarsi e lasciare il Paese. Lo scrive oggi il Messaggero citando Mohammed Taifur Rahman Shah, presidente dell’associazione Ital-Bangla che da anni si occupa dei suoi concittadini appena arrivati in Italia. E la storia va ad intrecciarsi con un’altra: chi si occupa di indagini epidemiologiche alla Regione Lazio calcola che nelle ultime settimane siano entrati circa 600 positivi in arrivo da Bangladesh e da altri Paesi ad alta circolazione del virus. La storia dei 600 positivi arrivati a Roma dal Bangladesh e dei test COVID-19 falsi a 36 euro Andiamo con ordine. Tutto parte dallo stop ai voli dal Bangladesh deciso dal ministero della Salute dopo che sul volo Dacca-Roma atterrato ieri a Fiumicino i positivi al Coronavirus erano arrivati a ... Leggi su nextquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : storia dei La storia dei fratelli Luciani a ''Cose Nostre'' su Rai1 RAI - Radiotelevisione Italiana Matera2019, l’On. Gianluca Rospi, scrive al Ministro Franceschini

il Ministero che Lei dirige rappresenta uno dei pilastri fondanti su cui si regge la nostra società. Culla della civiltà, rinomata per la sua tradizione artistica, sinonimo di bello, l’Italia è stata ...

Treviglio, controlli anti-assembramento Sotto la lente la movida dei giovani

Intensi controlli da parte dei Carabinieri e della Polizia a Treviglio: verifiche nei locali della movida con 250 persone controllate e una quarantina di veicoli in transito Danneggiamenti di auto par ...

