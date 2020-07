La storia completa di Jonathan Galindo: chi è il momo che sta riportando il Blue Whale in Italia (Di mercoledì 8 luglio 2020) Qualche dettaglio in più sulla storia di Jonathan Galindo, dopo il primo approfondimento di martedì pomeriggio. Chi è la figura che ci fa rievocare in parte il gioco del Blue Whale in Italia, oltre a momo WhatsApp. Andando oltre il nostro primo articolo, la vicenda di Jonathan Galindo sta arrivando ormai anche nella versione in Italiano ed è giusto fare chiarezza su questo incredibile troll che sta rischiando di mettere in pericolo le vite di diversi giovani. Chi è Jonathan Galindo: la storia del momo WhatsApp 2.0 che riporta il Blue Whale in Italia Quest’immagine inquietante di un uomo con la faccia simile a quella di Pippo è solamente uno scherzo che ha però origine qualche anno fa e che semplicemente qualcuno ha ripreso per dar vita ad una sorta di challenge a fine killer. E’ stato scoperto che all’origine di tutto ... Leggi su bufale

ughgrazia : @lofianimegirI Non ricordo quanti capitoli ci sono in tutto so solo che ad un certo punto mi son fermata perchè non… - cinemacafeit : Un'ape, una chiave, una spada: tre indizi che ti porteranno di fronte a molteplici porte. Queste porte si apriranno… - simonemezzo : RT @Bip_Group: #BipStories: la storia di Flavia Argentini, una manager mamma di due gemelle. 'L’essere mamma mi ha aiutato ad essere più pr… - angelavec69 : RT @Luca_15_5: Questa dolcissima creatura è Indiana, dal passato triste e burrascoso. Cerca adozione Storia completa ?? - gpaolariete : RT @Luca_15_5: Questa dolcissima creatura è Indiana, dal passato triste e burrascoso. Cerca adozione Storia completa ?? -

Ultime Notizie dalla rete : storia completa La storia completa di Jonathan Galindo: chi è il momo che sta riportando il Blue Whale in Italia Bufale.net Jennifer Aniston choc sul matrimonio con Brad Pitt: "Tutto finto e costruito dai media"

Jennifer Aniston non usa mezzi termini e non nasconde che ciò che si è visto del matrimonio con Brad Pitt era "tutto finto". L'attrice 51enne, intervistata da Oprah Winfrey, ha spiegato la loro storia ...

Storia di Francesco: dall’Opg al lavoro come falegname

PALERMO – Oltre ad una sistemazione serena e gradevole per tre anni dentro la comunità è riuscito ad avere anche una buona occupazione lavorativa dentro una falegnameria. E' il percorso che ha fatto f ...

Jennifer Aniston non usa mezzi termini e non nasconde che ciò che si è visto del matrimonio con Brad Pitt era "tutto finto". L'attrice 51enne, intervistata da Oprah Winfrey, ha spiegato la loro storia ...PALERMO – Oltre ad una sistemazione serena e gradevole per tre anni dentro la comunità è riuscito ad avere anche una buona occupazione lavorativa dentro una falegnameria. E' il percorso che ha fatto f ...