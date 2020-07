La scrivania che si rovescia e diventa una sdraio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Nel momento di massima diffusione dello smart working (che in realtà nella maggior parte dei casi resta ancora telelavoro), arriva uno strumento versatile che può ben figurare in casa o in ufficio. È la Chaise Renversée ideata dal designer francese Pierre-Louis Gerlier, che l’ha definita “la scrivania per chi non vuole avere solo una scrivania”, poiché si presenta come un piano da lavoro su cui poggiare il laptop e gli altri accessori per lavorare che, una volta rovesciata, diventa una chaise longue comoda per prendersi una sosta dopo ore trascorse davanti al monitor. Credit Pierre-Louis GerlierRealizzata in metallo e buona per rilassarsi leggendo, giocando o dormendo, il progetto ha riscontrato immediato interesse, tanto da entrare nel prossimo catalogo di Boqa, azienda francese che si dedica alla produzione di sedie e ... Leggi su wired

poggio_maurizio : @giornalettismo Verrà ricordata per il suo smandibolare ciump cium ciump sotto ad una scrivania che #Clinton sia un… - denise_grm : Senza contare che dovrei avere la scrivania Linda e invece sembra ama striscia di Gaza, devo ancora iscrivermi a Mo… - Martinetus : Il giovane dormiva sotto la scrivania del desk (scoprii) e aveva un libro vicino al cuscino con una candela che acc… - ma_nchesenso : @paperss2106 Sì ma non me li nomina che m'è tornato il ciclo e c'ho na fame che me magnerei pure na scrivania - ilmondodicaro : @dipingimilcuore Sulla sedia di fronte alla scrivania dove si trovano le infinite pagine che devo studiare -

Ultime Notizie dalla rete : scrivania che Scrivanie Ikea per casa: novità, prezzi e modelli più belli glamcasamagazine.it Milan, Maldini: "Non so se per me ci sarà spazio"

Il matrimonio tra Paolo Maldini e il Milan è in bilico, soprattutto dopo le voci insistenti legate all’arrivo di Rangnick nei panni del ‘tuttofare’: allenatore e mansioni dietro la scrivania ... e nei ...

5 migliori pratiche per un ufficio green e sostenibile

Oggi negli ambienti di lavoro si parla sempre di più di buone prassi per trasformare l’ufficio in un ambiente più sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci sono diversi metodi e pratiche per prend ...

Il matrimonio tra Paolo Maldini e il Milan è in bilico, soprattutto dopo le voci insistenti legate all’arrivo di Rangnick nei panni del ‘tuttofare’: allenatore e mansioni dietro la scrivania ... e nei ...Oggi negli ambienti di lavoro si parla sempre di più di buone prassi per trasformare l’ufficio in un ambiente più sostenibile dal punto di vista ambientale. Ci sono diversi metodi e pratiche per prend ...