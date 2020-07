La “sbroccata” in diretta di Adriana Volpe: così replica a Magalli (Video) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Roma, 8 lug – Nuovo capitolo della guerra tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe. Tra i due non corre buon sangue dal marzo del 2017, quando litigarono in diretta tv. La Volpe rivelò l’età di Magalli, il quale si incazzò e le diede della “rompipalle”. La cosa si protrasse prima sui social e poi addirittura nelle aule di tribunale, con Magalli accusato di diffamazione. La Volpe alcuni giorni fa è tornata a stuzzicare Magalli. A “Ogni mattina“, programma che conduce su Tv8, si è resa protagonista di uno sketch con il conduttore Alessio Viola. “Alessio, è il tuo compleanno, 45 anni! Auguri!”, ha detto sarcasticamente la Volpe. Il conduttore ha replicato: “Ma che hai detto il numero? Ma un’altra volta? Ma ci sei ricascata. Ma che dici l’età? Madonna! Già una volta hai ... Leggi su ilprimatonazionale

Ultime Notizie dalla rete : “sbroccata” diretta