La rinascita di Bergamo, la terapia intensiva libera dal Covid dopo 137 giorni (Di mercoledì 8 luglio 2020) È stata la trincea dell’epidemia. Nelle settimane peggiori ha raggiunto i 100 pazienti intubati. Ora, il ritorno alla normalità con un applauso liberatorio. Il direttore generale: «Una grande emozione». Il primario: «Abbiamo sconfitto un nemico terribile uniti» Leggi su corriere

Pallavolo A1 femminile - Francesca Marcon torna a Bergamo: "Si può rinascere e lo faremo insieme"

Bergamo, la Terapia intensiva libera dal Covid: negativo l'ultimo paziente

Libera dal Covid. Dopo 137 giorni, la Terapia intensiva dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo,trincea delle trincee, registra l’ultimo tampone negativo. Nel reparto, arrivato a picchi di 100 po ...

Boni: «C’è voglia di respirare di nuovo»-Video Con Pedrini inaugura Lazzaretto on stage

Sabato la prima data della rassegna organizzata dal Comune di Bergamo per far ripartire la scena culturale e degli spettacoli dal vivo nella nostra città. La Bergamo della cultura dal vivo riparte da ...

