La protezione solare: a quale fototipo appartieni? (Di mercoledì 8 luglio 2020) protezione solare: il sole è un fattore importantissimo per la nostra salute ma ci si deve esporre ad esso con la massima attenzione e seguendo tutte le precauzioni che la nostra epidermide richiede. Il nostro fototipo e le protezioni solare da usare Con l’arrivo dell’estate ed il desiderio di “tintarella” si ripropongono i consueti interrogativi su che tipo di filtri solari scegliere e come usarli. Ognuno di noi, per la propria pelle, ha bisogno di uno specifico fattore protettivo basato sul fototipo di ciascuno; questo parametro, risultante da alcune caratteristiche individuali come il colore degli occhi, dei capelli e della carnagione, è indispensabile quale potrà essere la reazione della pelle all’esposizione ai raggi solari; per quelle più chiare, magari in presenza di più nei, è fondamentale una maggiore ... Leggi su notizieora

