La Nazionale giocherà otto partite in tre mesi: in campo ogni 3 giorni anche nel 2020/21? (Di mercoledì 8 luglio 2020) La FIGC ha ufficializzato gli impegni della Nazionale nei mesi di settembre, ottobre e novembre. L’Italia, tra la Nations League e le amichevoli scenderà in campo ben otto volte in tre momenti diversi. Sono state annunciate anche le città italiane che ospiteranno gli incontri per i primi due mesi: Firenze, Parma e Milano. 4 settembre 2020 (Nations League): Italia-Bosnia Erzegovina (ore 20.45) – Firenze7 settembre 2020 (Nations League): Paesi Bassi-Italia (ore 20.45) – Amsterdam7 ottobre 2020 (amichevole): Italia-Moldova (ore 20.45) – Parma11 ottobre 2020 (Nations League): Polonia-Italia (ore 20.45) – Danzica14 ottobre 2020 (Nations League): Italia-Paesi Bassi (ore 20.45) – Milano11 novembre 2020 (amichevole): Italia-Estonia (ore 20.45)15 novembre 2020 (Nations League): Italia-Polonia (ore 20.45)18 ... Leggi su ilnapolista

