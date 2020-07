La missione europea di Conte, perché da oggi si rischia di cambiare in peggio il Recovery fund (Di mercoledì 8 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (8 luglio)Agenda fitta per il premier Giuseppe Conte: ieri 7 luglio è stato in Portogallo per incontrare l’omologo Antonio Costa, oggi sarà in Spagna per incontrare Pedro Sanchez. Dopodiché, concluso il tour iberico e tornato a Roma, venerdì ripartirà per i Paesi Bassi dove incontrerà Mark Rutte, premier olandese ma anche leader dell’alleanza informale dei “quattro frugali” (il suo paese più Austria, Danimarca, Svezia). Infine, il tour europeo si concluderà lunedì in Germania per un bilaterale con Angela Merkel, con un probabile incontro – ancora da confermare – con Emmanuel Macron, in Francia. Quello di Conte ha tutta l’aria di essere un viaggio decisivo per il destino del suo governo e dell’Italia, l’obiettivo è costruire ... Leggi su open.online

Sta facendo il giro del mondo la foto del migrante a bordo della nave Talia. L'uomo è uno dei 58 recuperati in condizioni estreme dal mercantile libanese in area Sar maltese, a sud-est di Lampedusa. L ...

Più volte queste sono state documentate da diverse organizzazioni internazionali. Solo pochi mesi fa, le Nazioni Unite avevano chiesto agli Stati dell'Unione europea di interrompere immediatamente i ...

