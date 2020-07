La grandi difficoltà del brand di abbigliamento più antico del mondo (che tuttavia non chiude) (Di mercoledì 8 luglio 2020) Brooks Brothers non ha retto alla crisi economica. Lo storico marchio di moda fondato a New York nel 1818 ha deciso di affidarsi al Chapter 11 presso il Tribunale fallimentare del Delaware: è la procedura per la bancarotta assistita. Il New York Times rivela che già lo scorso maggio Claudio del Vecchio, imprenditore italiano che aveva acquistato il brand nel 2001, aveva paventato l’ipotesi di presentare istanza di fallimento per la sua azienda. Con il prolungarsi dell’emergenza negli Stati Uniti, Brooks Brothers non ha potuto far altro che sventolare bandiera bianca e chiudere i suoi centri di produzione: la procedura del Chapter 11, però, non comporta la chiusura dei punti vendita, anzi il tentativo è proprio quello di continuare a operare mettendo in cantiere un progetto per ripartire, ammesso che ci siano le ... Leggi su linkiesta

