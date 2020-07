La Germania schianta il Brasile per 7-1 al Mineirao – 8 luglio 2014 – VIDEO (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’8 luglio 2014, nella semifinale dei Mondiali, la Germania schianta il Brasile padrone di casa per 7-1 al Mineirao Un tempo era stato il Maracanazo è turbare il sonno e il sogno dei tifosi brasiliani. In epoca decisamente più recente, il fantasma è tornato ad aleggiare su un’intera nazione con il Mineirazo. Ovvero la semifinale dei Mondiali 2014, disputati dal Brasile padrone di casa al Mineirao contro la Germania. Risultato? Un clamoroso 7-1 per i teutonici. Un’incredibile partita che, al 29′ del primo tempo, vede i tedeschi avanti per 5-0 nello stupore e nell’incredulità generale. In rete Muller, Klose, due volte Kroos e Khedira. Prima che, nella ripresa, una doppietta di Schurrle porti il risultato sul 7-0, mitigato – ma neanche molto – dalla marcatura di Oscar allo scadere. Per una delle sconfitte ... Leggi su calcionews24

Scappano dopo un incidente perché non hanno pagato l’assicurazione. O perché si sono messi alla guida da drogati o ubriachi. Pirateria stradale, fenomeno molto italiano. Le statistiche dell’Asaps conf ...

150 controlli a la 'Casa clandestina' a Ostia, ma il locale è in regola: "Vogliono farci chiudere" Il centro culturale e pub la Casa Clandestina di Ostia da quando ha aperto ad ottobre 2019, è soggett ...

