La figlia di Lorella Cuccarini è identica alla mamma: ecco la 20enne Chiara (Di mercoledì 8 luglio 2020) Lorella Cuccarini rappresenta un vero e proprio simbolo nella storia del piccolo schermo. Sono trascorsi decenni dal suo esordio nel mondo televisivo, settore in cui milita ancora con grande passione ed energia. Dobbiamo a Pippo Baudo questa fantastica scoperta, il conduttore notò subito il suo talento e non si lasciò scappare l’occasione di presentare, l’allora, aspirante showgirl ai riflettori. La presentatrice oggi, oltre ai successi professionali, ha creato una splendida famiglia insieme al marito Silvio Capitta (in arte Silvio Testi), con cui ha dato vita a ben quattro figli. I figli di Lorella Cuccarini e Silvio Testi si chiamano Sara, Giovanni, Giorgio e Chiara. La mamma ne parla sempre con orgoglio nelle interviste, come ha fatto con Vanity Fair quando le hanno chiesto cosa gli avesse insegnato: “A vivere con entusiasmo, a cercare di capire ... Leggi su tuttivip

