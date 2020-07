La famosa streamer Ohlana muore all'età di 26 anni (Di mercoledì 8 luglio 2020) Dopo avervi dato la notizia del suicidio di Byron 'Reckful' Bernstein qualche giorno fa, oggi dobbiamo siamo spiacenti di informarvi che la famosa streamer Ohlana si è tolta la vita.Ohlana aveva solo 26 anni ed era molto famosa in CS:GO, il suo canale Twitch ha raggiunto di recente 100.000 follower, in molti si sono iniziati a preoccupare quando la ragazza ha pubblicato alcune frase sui suoi profili social.Dopo aver saputo della sua scomparsa sono stati molti gli esponenti del mondo del gaming (ed anche semplici fan) che hanno manifestato in rete le condoglianze alla famiglia ed alle persone a lei vicine, cosa che ci sentiamo di fare (per quello che conta) anche noi. Purtroppo in questi giorni sono accadute altre vicende simili, ricorderete infatti la recente scomparsa di Byron ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : La famosa streamer Ohlana muore all'età di 26 anni - G2Noodlez : Mi state dicendo che uno streamer dovrebbe interagire con questa famosa “”chat””??? Mai sentito 4Noodlez -