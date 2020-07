La Commissione europea ha varato un piano di investimenti pro idrogeno (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Commissione europea punta tutto sull’idrogeno e l’integrazione dei sistemi energetici per aumentare l’efficienza e tagliare le emissioni. Le strategie dell’Unione, si legge nella presentazione, apriranno la strada a un settore energetico più efficiente e interconnesso, guidato dagli obiettivi gemelli di un pianeta più pulito e di un’economia più forte. Le due strategie prevedono una nuova agenda per gli investimenti nell’energia pulita, in linea con il pacchetto di recupero del Next Generation Ue, il piano da 750 miliardi di euro della Commissione e lo european Green Deal. Al centro della nuova strategia ci saranno tre pilasti: un sistema energetico più “circolare”, ... Leggi su linkiesta

francescoseghez : Sintesi della giornata: - Commissione Europea: Pil italiano a -11,2% nel 2020. - Istat: 1/3 delle imprese rischia… - Fontana3Lorenzo : La Commissione europea ammette: ”La popolazione europea continua a diminuire rispetto a quella mondiale”. I fatti h… - Rinaldi_euro : CLAMOROSO!!! LA COMMISSIONE EUROPEA AMMETTE CON TANTO DI LETTERA CHE LO SPREAD LO DETERMINA LA BCE!!! ECCO LA PROVA. - fulviaferre : RT @MarcoRizzoPC: IL POTERE DI BILL GATES E MICROSOFT. Oggi tutti i dati dei 46 mila funzionari delle istituzioni europee, dalla Commissio… - PDUmorista : Angela Merkel alla Presidenza del Consiglio dell’Unione Europea, Ursula von der Leyen Presidente della Commissione… -