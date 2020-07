La cometa Neowise incanta il mondo: è visibile ad occhio nudo ogni notte anche dall’Italia, spettacolo straordinario [INFO UTILI] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una cometa scoperta da poco e rinominata Neowise è visibile ad occhio nudo in questi giorni, diventando la prima cometa visibile del 2020. La cometa, il cui nome ufficiale è C/2020 F3, è stata individuata dal satellite Neowise della NASA nel mese di marzo, mentre si avvicinava al sole. È sopravvissuta al passaggio più ravvicinato al sole il 3 luglio scorso e raggiungerà il punto della sua orbita più vicino alla Terra la prossima settimana. Neowise dovrebbe rimanere visibile ad occhio nudo per tutto il mese di luglio ma si sa, il comportamento delle comete è sempre molto imprevedibile. Attualmente, ... Leggi su meteoweb.eu

