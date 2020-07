La cometa C/2020 F3 (NEOWISE) brilla nei cieli del Libano: la FOTO astronomica del giorno scelta dalla NASA (Di mercoledì 8 luglio 2020) Una cometa visibile ad occhio nudo: C/2020 F3 (NEOWISE) è stata scoperta a fine marzo, e la sua luminosità è aumentata man mano che si avvicinava al Sole e raggiungeva la minima distanza (lo scorso 3 luglio). L’iceberg interplanetario è sopravvissuto al calore del Sole e diventa sempre più vicino alla Terra, mentre inizia il suo tragitto verso il Sistema Solare esterno. La cometa è stata molto FOTOgrafata negli ultimi giorni: la NASA ha scelto come Astronomy Picture of the Day per il 7 luglio uno scatto che ha immortalato NEOWISE nel cielo del Libano, poco prima dell’alba. La futura luminosità della cometa non è certa, ma è possibile che rimanga osservabile, e non solo nel cielo del mattino, ma anche nelle prime ore della sera, la prossima settimana.L'articolo La cometa C/2020 F3 (NEOWISE) brilla nei cieli ... Leggi su meteoweb.eu

