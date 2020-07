La Bergamo nel cuore fra monumenti e fotografie del Museo delle Storie (Di mercoledì 8 luglio 2020) Gli appuntamenti dei sabati di luglio di una realtà molto attiva del nostro territorio. Due hashtag, #TOUR e #PHOTO, che corrispondono a un calendario di iniziative per riscoprire la città attraverso le Storie che fanno la Storia. Ci spiega tutto Roberta Frigeni, Direttrice scientifica del Museo Leggi su ecodibergamo

giorgio_gori : Via libera della Commissione Bilancio della Camera a #Bergamo e #Brescia Capitali italiane della cultura 2023. La s… - LaStampa : L’anno scorso il virus era diffuso in Val Seriana ma si parlava di “polmoniti strane”. - LaStampa : Coronavirus, 110 casi già nel dicembre 2019 in provincia di Bergamo - Elisabe43433493 : @Capezzone Ma Gori, non ha lavorato parecchio in mediaset?? Ora sputa nel piatto,dove ha mangiato,? O meglio che gl… - AnnickQuemper : Un fratello Pietro di una zia acquisita di Bergamo ucciso nel 2003 : il frate con la tuta Associations Padre Taddeo… -